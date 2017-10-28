Правительство Грузии осуждает одностороннее объявление Каталонией независимости

28.10.2017 19:37 Правительство Грузии осуждает одностороннее объявление Каталонией независимости и поддерживает осуществленные правительством Испании попытки на восстановления законности.



«Правительство Грузии твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испания в его международно признанных границах, и рассматриваем Каталонию как неотъемлемую часть Испании. Правительство Грузии осуждает одностороннее объявление Каталонией независимости и поддерживает осуществленные правительство Испании попытки для восстановления законности и урегулирования ситуации с учетом Конституции Испании, верховенства закона и уважения прав всех граждан Испании.



Правительство Грузии очень ценит прочное сотрудничество с Королевством Испания, как с важным партнером нашей страны, которое основано на общих ценностях и традиционных дружеских отношениях», - говорится в заявлении грузинского правительства.















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