На будущей неделе в парламенте будет инициирован законопроект об изменениях в Конституции

29.10.2017 12:47 На будущей неделе в парламенте будет инициирован законопроект об изменениях в Конституции Грузии. Как сообщил в эфире «ТВ Имеди» председатель парламента Ираклий Кобахидзе, после инициирования законопроекта будет создана комиссия по всенародному обсуждению.



«Законопроект будет инициирован в парламенте в понедельник или во вторник, то есть, в начале будущей недели. После этого создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца и мы, как и обещали Венецианской комиссии, планируем принять законопроект уже в двух чтениях до 15 декабря. Это касается лишь четырех изменений, что вытекает из нашего соглашения с Венецианской комиссией. Дело касается: разового допуска блоков, отмены бонусной системы, исправления в статье о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами », - сказал Ираклий Кобахидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

