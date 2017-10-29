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На будущей неделе в парламенте будет инициирован законопроект об изменениях в Конституции
29.10.2017 12:47
На будущей неделе в парламенте будет инициирован законопроект об изменениях в Конституции Грузии. Как сообщил в эфире «ТВ Имеди» председатель парламента Ираклий Кобахидзе, после инициирования законопроекта будет создана комиссия по всенародному обсуждению.
«Законопроект будет инициирован в парламенте в понедельник или во вторник, то есть, в начале будущей недели. После этого создастся комиссия по всенародному обсуждению, которая будет работать в течение одного месяца и мы, как и обещали Венецианской комиссии, планируем принять законопроект уже в двух чтениях до 15 декабря. Это касается лишь четырех изменений, что вытекает из нашего соглашения с Венецианской комиссией. Дело касается: разового допуска блоков, отмены бонусной системы, исправления в статье о свободе вероисповедания и полномочий Конституционного суда в связи с выборами », - сказал Ираклий Кобахидзе.
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