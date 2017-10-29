Такого высокого уровня коррупции в Украине никогда не было - Ющенко

29.10.2017 12:49 Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что Петр Порошенко должен считаться с мнением Михеила Саакашвили и других протестующих, - об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.



По словам Ющенко, такого высокого уровня коррупции в Украине никогда не было.



«8-10 лет назад ситуация была иной. Поэтому протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создание антикоррупционного суда. Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое высказывание: если вы хотите быть лидером, вы должны быть слугой для всех. Вы должны помнить, что обещали на выборах. Михеил Саакашвили показывает желтую карточку, которая свидетельствует, что правители должны быть более ответственными и последовательными», - подчеркнул экс-президент Украины.















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