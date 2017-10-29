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Грузию завтра посетит председатель сената Ирландии


29.10.2017   20:52
С официальным визитом Грузию посетит председатель сената Республики Ирландия Денис О'Донован.
Как сообщили «IPN» в парламенте Грузии, первую встречу в рамках визита гость из Ирландии проведет с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. После встречи главы законодательных органов сделают совместное заявление для медиа.

В рамках визита председатель сената и члены делегации Республики Ирландия встретятся с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария. Запланирована встреча с генеральным секретарем бизнес-совета ЕС-Грузия Звиадом Чумбуридзе.

Параллельно с официальными встречами председатель и члены делегации сената Ирландии осмотрят проволочные заграждения на административной границе у села Хурвалети. В рамках визита гости осмотрят Национальный музей Грузии, достопримечательности Тбилиси, Мцхеты и Сигнахи.






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