Грузию завтра посетит председатель сената Ирландии

29.10.2017 20:52 С официальным визитом Грузию посетит председатель сената Республики Ирландия Денис О'Донован.

Как сообщили «IPN» в парламенте Грузии, первую встречу в рамках визита гость из Ирландии проведет с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. После встречи главы законодательных органов сделают совместное заявление для медиа.



В рамках визита председатель сената и члены делегации Республики Ирландия встретятся с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария. Запланирована встреча с генеральным секретарем бизнес-совета ЕС-Грузия Звиадом Чумбуридзе.



Параллельно с официальными встречами председатель и члены делегации сената Ирландии осмотрят проволочные заграждения на административной границе у села Хурвалети. В рамках визита гости осмотрят Национальный музей Грузии, достопримечательности Тбилиси, Мцхеты и Сигнахи.















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