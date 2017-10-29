|
Грузию завтра посетит председатель сената Ирландии
29.10.2017 20:52
С официальным визитом Грузию посетит председатель сената Республики Ирландия Денис О'Донован.
Как сообщили «IPN» в парламенте Грузии, первую встречу в рамках визита гость из Ирландии проведет с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе. После встречи главы законодательных органов сделают совместное заявление для медиа.
В рамках визита председатель сената и члены делегации Республики Ирландия встретятся с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили, министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и министром экономики и устойчивого развития Георгием Гахария. Запланирована встреча с генеральным секретарем бизнес-совета ЕС-Грузия Звиадом Чумбуридзе.
Параллельно с официальными встречами председатель и члены делегации сената Ирландии осмотрят проволочные заграждения на административной границе у села Хурвалети. В рамках визита гости осмотрят Национальный музей Грузии, достопримечательности Тбилиси, Мцхеты и Сигнахи.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна