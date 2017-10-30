Глава МИД Испании не исключил расширение полномочий автономии Каталонии

30.10.2017 11:20 Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис не исключил, что нынешний кризис в Каталонии может в итоге привести к расширению статуса автономии региона, передает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.



"Я исключаю независимость, но вовсе не большую автономию, даже если уже сейчас это один из регионов с самыми широкими полномочиями и компетенциями не только в Испании, но и во всем мире", — заявил Дастис, отвечая на вопрос о возможном исходе кризиса.



По словам министра, отстраненный от должности главы женералитета Карлес Пучдемон "теоретически" может участвовать в региональных выборах в декабре. "Я не знаю, какая судебная деятельность будет иметь место с настоящего времени до 21 декабря. Если он не будет помещен в тюрьму к этому времени, думаю, он не лишен права (участвовать в выборах. — Прим. ред.)", — отметил Дастис.



Дастис предостерег сторонников независимости Каталонии от бойкотирования выборов, так как "они будут проведены по закону, значит, их результаты должны будут уважаться впоследствии".



Каталонский парламент в пятницу принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в Каталонии прямое управление центральных властей.



Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе его главы Карлеса Пучдемона. Также глава испанского правительства распустил парламент автономного сообщества и назначил на 21 декабря досрочные выборы в Каталонии. Пучдемон отказался признавать решения Мадрида и призвал к "демократическому сопротивлению".















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