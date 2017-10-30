Служба разведки заказала для нового здания мебель на 360 00 лари

30.10.2017 12:24 Служба государственной разведки планирует купить для нового здания мебель на 360 859 лари. Ведомство объявило тендер на покупку мебели 25 октября, а принятие предложений начнется с 3 ноября.



Из тендерного предложения выясняется, что победитель должен поставить мебель Службе разведки в двухмесячный срок с оформления договора, и разместить по желанию заказчика.



На мебель, приобретенную в рамках 360 859, затребован годичный гарантийный период.



Лицо, решившее принять участие в тендере, должно иметь как минимум двухлетний опыт, и в сумме должен уже иметь оказанную услугу на 400 000 лари. Кроме того необходимо, чтобы до того у компании уже была выполнена услуга как минимум на 100 000 лари для одного заказчика.

















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