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Служба разведки заказала для нового здания мебель на 360 00 лари


30.10.2017   12:24
Служба государственной разведки планирует купить для нового здания мебель на 360 859 лари. Ведомство объявило тендер на покупку мебели 25 октября, а принятие предложений начнется с 3 ноября.

Из тендерного предложения выясняется, что победитель должен поставить мебель Службе разведки в двухмесячный срок с оформления договора, и разместить по желанию заказчика.

На мебель, приобретенную в рамках 360 859, затребован годичный гарантийный период.

Лицо, решившее принять участие в тендере, должно иметь как минимум двухлетний опыт, и в сумме должен уже иметь оказанную услугу на 400 000 лари. Кроме того необходимо, чтобы до того у компании уже была выполнена услуга как минимум на 100 000 лари для одного заказчика.







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