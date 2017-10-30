В парламенте подделали подпись Гедевана Попхадзе для выдачи премий - «Рустави 2»

30.10.2017 13:26 Телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на источник распространила информацию, что в парламенте для выдачи премий подделали подпись депутата Гедевана Попхадзе.



"Источник утверждает, что в комитете по правам человека так оформили перечень премий от имени Гедевана Попхадзе, что об этом он и не знал. К документам без его разрешения приложили его подпись. Случай имел место в середине сентября, когда председатель комитета Софья Киладзе находилась официальным визитом в Китае, и ее обязанности в парламенте исполнял Гедеван Попхадзе"- сообщает "Рустави 2".



Со ссылкой на тот же источник "Рустави 2" распространила информацию, что Попхадзе случайно узнал об использовании его факсимиле для выдачи премий, отказал в выдаче премий, и начальника аппарата наказали. Между тем в перечни премий в ряде случаев была предусмотрена сумма полтора раза больше заработной платы.



Гедеван Попхадзе дал несколько комментариев по этому вопросу. Сначала Попхадзе говорил, что его факсимиле использовали на стандартное заявление, а использование для выдачи премий не подтверждал. Позже он заявил:



"Я не подтверждаю, что факсимиле было использовано без разрешения (разрешение дал, просто не знал детали), был технический пробел, за которым результат не последовал, и разговора о каком-либо правонарушении нет".



















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