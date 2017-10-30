Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Правительство Грузии назовет премиальные «наградой» - изменится ли суть?


30.10.2017   14:17
Согласно новой законодательной инициативе, премиальные в Грузии будут называться «наградой», а надбавка будет определена в 10% годовой зарплаты. Сегодня финансовый бюджетный комитет обсудит новую инициативу правительства.

"Эта система раз и навсегда должна быть урегулирована, и главной частью этого урегулирования является то, что в стране следует сократить бюрократию, и часть высвобожденных денег надо дать работающим чиновникам, а остальные должны пойти на увеличение возмещения труда учителей, и пенсий"- заявил член ЕНД Роман Гоциридзе.

В оппозиции обвиняют правящую команду в осуществлении мнимых изменений, и заявляют, что награда, та же премия, по-прежнему остается бесконтрольной в случае целого ряда ведомств, в том числе прокуратуры и регулирующей комиссии.

"Будет это называться премией, надбавкой, или наградой, как меняют сейчас в законе, дело не в термине, дело в содержании, и, по сути, у чиновников высокого ранга по-прежнему остается большое полномочие самим определять, кому дать премию, надбавку, или награду. И очень большой изъян, что ряд ведомств вообще остается за пределами этого закона, например прокуратура"- заявил член "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем перевозок грузов по БТК в 2030 году достигнет 17 млн тонн, пассажиров – 3 млн человек - Эрдоган
В третьем квартале 2017 года рост ВВП составил 4,4%
Алиев: «Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Григорян: ЕС готов подписать новое соглашение с Арменией
Бинали Йылдырым: Эта дорога в географии Евразии также объединит и культуры
ЕС: Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в системе транспортных узлов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна