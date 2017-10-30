Правительство Грузии назовет премиальные «наградой» - изменится ли суть?

30.10.2017 14:17 Согласно новой законодательной инициативе, премиальные в Грузии будут называться «наградой», а надбавка будет определена в 10% годовой зарплаты. Сегодня финансовый бюджетный комитет обсудит новую инициативу правительства.



"Эта система раз и навсегда должна быть урегулирована, и главной частью этого урегулирования является то, что в стране следует сократить бюрократию, и часть высвобожденных денег надо дать работающим чиновникам, а остальные должны пойти на увеличение возмещения труда учителей, и пенсий"- заявил член ЕНД Роман Гоциридзе.



В оппозиции обвиняют правящую команду в осуществлении мнимых изменений, и заявляют, что награда, та же премия, по-прежнему остается бесконтрольной в случае целого ряда ведомств, в том числе прокуратуры и регулирующей комиссии.



"Будет это называться премией, надбавкой, или наградой, как меняют сейчас в законе, дело не в термине, дело в содержании, и, по сути, у чиновников высокого ранга по-прежнему остается большое полномочие самим определять, кому дать премию, надбавку, или награду. И очень большой изъян, что ряд ведомств вообще остается за пределами этого закона, например прокуратура"- заявил член "Европейской Грузии" Зураб Чиаберашвили.





















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