|
Разыскиваемый Интерполом задержан в Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы
30.10.2017 14:51
По информации Министерства внутренних дел, гражданин Азербайджана был задержан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, и противоправной покупке-хранении огнестрельного оружия. По сообщению ведомства, он с 2014 года разыскивался Интерполом Баку по красному циркуляру за убийство.
Правоохранители задержали его, когда передвигался на автомашине в Марнеули в направлении т.н. поселка Парвани. По информации МВД, как вещественное доказательство из автомашины были изъяты автоматическое огнестрельное оружие системы Калашникова модели "АКМ", 2 обоймы, и 50 боевых патронов. По информации ведомства, задержанный признает вину.
Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, и противоправной покупки-хранения огнестрельного оружия (по части 1 статьи 344, части 2 и 3 статьи 236 УКГ).
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна