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Разыскиваемый Интерполом задержан в Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы


30.10.2017   14:51
По информации Министерства внутренних дел, гражданин Азербайджана был задержан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, и противоправной покупке-хранении огнестрельного оружия. По сообщению ведомства, он с 2014 года разыскивался Интерполом Баку по красному циркуляру за убийство.

Правоохранители задержали его, когда передвигался на автомашине в Марнеули в направлении т.н. поселка Парвани. По информации МВД, как вещественное доказательство из автомашины были изъяты автоматическое огнестрельное оружие системы Калашникова модели "АКМ", 2 обоймы, и 50 боевых патронов. По информации ведомства, задержанный признает вину.

Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, и противоправной покупки-хранения огнестрельного оружия (по части 1 статьи 344, части 2 и 3 статьи 236 УКГ).








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