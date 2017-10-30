Разыскиваемый Интерполом задержан в Грузии по обвинению в незаконном пересечении границы

30.10.2017 14:51 По информации Министерства внутренних дел, гражданин Азербайджана был задержан по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии, и противоправной покупке-хранении огнестрельного оружия. По сообщению ведомства, он с 2014 года разыскивался Интерполом Баку по красному циркуляру за убийство.



Правоохранители задержали его, когда передвигался на автомашине в Марнеули в направлении т.н. поселка Парвани. По информации МВД, как вещественное доказательство из автомашины были изъяты автоматическое огнестрельное оружие системы Калашникова модели "АКМ", 2 обоймы, и 50 боевых патронов. По информации ведомства, задержанный признает вину.



Ведется следствие по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии, и противоправной покупки-хранения огнестрельного оружия (по части 1 статьи 344, части 2 и 3 статьи 236 УКГ).



















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