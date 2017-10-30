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Саакашвили анонсировал следующий митинг под Радой


30.10.2017   15:09
Лидер партии Рух новых сил, бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что следующий митинг под Верховной Радой состоится 7 ноября. Об этом он сказал в воскресенье, 29 октября, со сцены возле Верховной Рады, где происходит вече.

"Если 7 ноября они (власть - ред.) не принимают требования, то нас будет в 100 раз больше. 7 ноября мы здесь собираемся и даем последний шанс им принять наши требования. Мы подозреваем, что они их не примут. Мы не можем здесь стоять вечно", - анонсировал Саакашвили.

"Если они не принимают, то мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание у них под окнами. Нас должно стать в 100 раз больше и показать им, что вместе нас много. Они должны уйти", - добавил он.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, под зданием Верховной Рады в Киеве собралось около 400 митингующих. За порядком следили 700 полицейских и нацгвардийцев.

Напомним, что 17 октября возле здания Верховной Рады начался бессрочный митинг в поддержку политических реформ. В частности, активисты требуют отменить неприкосновенность нардепов, создать антикоррупционный суд и ввести открытые партийные списки на выборах.

22 октября на площади Конституции у парламента состоялось вече с участием Михеила Саакашвили и других активистов.






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