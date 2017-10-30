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Глава Европарламента считает незаконным голосование о независимости в каталонском парламенте
30.10.2017 15:41
Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что декларация о независимости, за которую проголосовал каталонский парламент, - это нарушение верховенства права, испанской Конституции и устава автономии Каталонии, являющихся частью законодательства ЕС.
"Никто в Европейском союзе не признает эту декларацию", - говорится в заявлении главы Европейского парламента, распространенном в пятницу вечером его пресс-службой.
"Более чем когда-либо необходимо восстановить законность в качестве основы для диалога и гарантировать свободу и права всех каталонских граждан", - подчеркнул А.Таяни.
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