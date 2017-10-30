Прокуратура Испании выдвинула официальные обвинения лидерам Каталонии

30.10.2017 17:02 Прокурор Испании Жозе Мануэль Маса объявил о возбуждении уголовных дел в отношении политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии.



Бывший глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены распущенных региональных администрации и парламента Каталонии обвиняются в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами, сообщает DW.



За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.















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