Генпрокуратура Грузии изучает дело о дипломе скандально известной российской судьи

30.10.2017 17:46 Главная прокуратура Грузии ведет доследственную проверку в связи с подлинностью диплома о юридическом образовании Тбилисского государственного университета скандально известной российской судьи Елены Хахалевой, сообщил Sputnik Грузия адвокат Гела Николаишвили.



Николаишвили от имени своего НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" по просьбе российских коллег обратился в прокуратуру несколько месяцев назад. В начале августа российские СМИ распространили информацию о том, что судья Краснодарского краевого суда Хахалева получила должность, представив поддельный диплом о юридическом образовании ТГУ, который она якобы получила в 1991 году. Сама Хахалева информацию о поддельном дипломе опровергает.



"Мы попросили прокуратуру проверить подлинность этой информации, то есть, выдан или нет поддельный диплом, совершено или нет преступление", — сказал Николаишвили.



Вопросом подлинности диплома Хахалевой занимается и Совет судей РФ, который еще в августе обратился к ТГУ с просьбой подтвердить действительность диплома судьи.



В августе же российские СМИ со ссылкой на Совет судей сообщили, что подлинность диплома Хахалевой подтверждена. СМИ опубликовали заверенный перевод документа, датированный 2 августа 2017 года — письма из Сухумского государственного университета, который с 1989 года по 2007 год был филиалом Тбилисского государственного университета.



В самом Сухумском государственном университете говорят, что с запросом подтвердить подлинность диплома к ним никто не обращался и, соответственно, они никакой справки не выдавали.



Сухумский госуниверситет во время войны в Абхазии в начале 1990-х годов был эвакуирован и с тех пор функционирует в Тбилиси.



Судья Елена Хахалева оказалась в центре внимания после того, как в начале августа стало известно о свадьбе ее дочери, на которую, по словам адвоката Сергея Жорина, она потратила 2 миллиона долларов США. На свадьбу поздравлять молодых приехали такие звезды российской эстрады, как Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон. Почти все звезды в один голос заявляли, что они являются друзьями и родственниками ее бывшего мужа Роберта Хахалева. Биография и личная жизнь судьи молниеносно оказались под прицелом СМИ. Версии и предположения вокруг Елены Хахалевой и ее ближайшего окружения растут как снежный ком.





"Спутник-Грузия"











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