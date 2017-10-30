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Парламент Каталонии, отменив очередное заседание, принял приказ о роспуске – СМИ


30.10.2017   18:37
Парламент Каталонии отменил запланированное на 31 октября заседание после того, как Испания ввела прямое управление автономией 27 октября. Об этом сообщает Reuters ссылкой на источник в парламенте Каталонии.

Таким образом, источник подтвердил, что региональный законодательный орган принял решение Мадрида о его роспуске.

Накануне отстраненный Мадридом вице-президент женералитата Каталонии Уриол Жункерас заявил, что главой правительства Каталонии остается Карлес Пучдемон, по крайней мере до того дня, когда граждане не решат иначе на свободных выборах.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.






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