Государственным служащим присвоят 12 классов, на основании чего им назначат надбавки

30.10.2017 19:10 Парламент рассмотрит поправки к "Закону о государственной службе" (смотрите документ), по которым полностью меняется порядок выдачи надбавок и премий. С 1 июля 2017 года в стране заработало постановление премьер-министра о 12 классах классификации чиновников. Законопроект предусматривает ежемесячную выдачу надбавок соответственно12 классам, определенным по данному постановлению. Государственные служащие самого высокого, двенадцатого класса, ежемесячно получат надбавку в количестве 15% зарплаты.



Ранги чиновников, и прикрепленные к ним ежемесячные надбавки выглядят следующим образом:



Класс - референт третьего класса государственной службы, надбавка 1%

Класс - референт второго класса государственной службы, надбавка 2%

Класс - референт первого класса государственной службы, надбавка 3%

Класс - советник третьего класса государственной службы, надбавка 4%

Класс - советник второго класса государственной службы, надбавка 5%

Класс - советник первого класса государственной службы, надбавка 6%

Класс - советник третьего класса, надбавка 7%

Класс - советник второго класса, надбавка 8%

Класс - советник третьего класса, надбавка 9%

Класс - государственный советник, надбавка 10%

Класс - государственный советник первого класса, надбавка 12%

Класс - действительный государственный советник, надбавка 15%



По тому же законопроекту отменяются премии, и их сменит новый механизм "награда". Размер награды не должен быть выше 10% годичной зарплаты. А также меняется правило выдачи надбавки.



Наряду с надбавками по классу, несколько видоизмененной сохранится существующая система выдачи надбавок. А это означает, что государственные чиновники получат надбавки двух видов, первая будет увязана с их классом, а вторая с их заслугой (например, сверхурочная работа).



Как работает система разделения государственных служащих на классы:



Согласно постановлению:



Класс чиновника определяет уровень профессионального знания и опыта чиновника.

Присвоение чиновнику класса чиновника преследует целью повышение мотивации чиновника, содействие материальному благополучию, и обеспечение стабильности государственной службы.



Кто присваивает классы соответственно постановлению, изданному Георгием Квирикашвили:



Чиновнику присваивается класс чиновника соответственно результатам оценки чиновника.



С первого класса включительно по шестой класс- с лучшей оценкой раз в два года, минимум с хорошей оценкой – раз в три года.



С 7 класса включая 12 класс- с лучшими оценками раз в год, минимум с хорошей оценкой – раз в два года.



Класс чиновника не будет присвоен чиновнику, назначенному на испытательный срок, в течение срока испытания.



Постановление учитывает выдачу этим чиновникам "надбавки по классу", однако конкретные размеры надбавок не прописаны ни в этом постановлении, ни в законе о возмещении на государственной службе.



Согласно бюджету 2017 года в Грузии 115 000 государственных служащих, на данное время неизвестно, какой части из них какой класс будет присвоен.



Какие премии/надбавки получает сегодня правительство?



В 2016 году фонд зарплаты госслужащих составлял 1,4 миллиардов лари, но реально содержание бюрократии обошлось дороже, поскольку наряду с заплатой чиновники получают премии и надбавки. В 2016 году в правительстве выдано более чем 300 миллионов лари премии/надбавки.



Динамика премий и надбавок, выданных государственным чиновникам в 2014-2016 годы, выглядит следующим образом:



2014 год - премия 106 миллионов лари, надбавка 182 миллиона лари

2015 год - премия 73 миллиона лари, надбавка 230 миллиона лари

2016 год - премия 67 миллионов лари, надбавка 251 миллиона лари

















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