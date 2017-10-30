Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Конституционные поправки стали походить на индийские сериалы - Роман Гоциридзе


30.10.2017   19:40
Конституционные поправки стали походить на индийские сериалы, они идут уже год, сейчас собираются начать второй сезон, и это тоже будет продолжаться в этот период сессий"- заявил председатель парламентской фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе в связи с новыми поправками к Конституции. Правящая команда изменит четыре пункта в главном законе страны.

По заявлению Романа Гоциридзе, данное решение правящей команды "безумное". Специально для этих поправок должна быть создана конституционная организационная комиссия, в связи с которой Роман Гоциридзе отметил, что они не примут участия в работе этой комиссии.

"Это абсолютно безумное решение, то есть уже принятую конституцию меняют из-за того, что она не годилась, и фактически, предусматривают только часть замечаний Венецианской комиссии. У Венецианской комиссии было множество замечаний… Мы не примем участия в работе этой комиссии, поскольку это фактически фарс"- заявил Роман Гоциридзе.

Большинство планирует новыми поправками, которые собираются внести в конституцию, упразднить т.н. бонусную систему, к 2020 году допустить участие избирательных блоков в парламентских выборах. А также будет уточнена запись о свободе религии, и правило выбора конституционного суда.

По словам председателя парламента, в данный процесс будут включены все стороны. Конституционные изменения в парламенте будут зарегистрированы до завтрашнего дня.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Объем перевозок грузов по БТК в 2030 году достигнет 17 млн тонн, пассажиров – 3 млн человек - Эрдоган
В третьем квартале 2017 года рост ВВП составил 4,4%
Алиев: «Баку-Тбилиси-Карс – самый надежный и кратчайший путь между Европой и Азией»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
Потребление электроэнергии в Абхазии ежегодно увеличивается на 9% - глава «Черноморэнерго»
Три человека попали в больницу после ДТП в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Григорян: ЕС готов подписать новое соглашение с Арменией
Бинали Йылдырым: Эта дорога в географии Евразии также объединит и культуры
ЕС: Открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс – большой шаг в системе транспортных узлов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна