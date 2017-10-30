Конституционные поправки стали походить на индийские сериалы - Роман Гоциридзе

30.10.2017 19:40 Конституционные поправки стали походить на индийские сериалы, они идут уже год, сейчас собираются начать второй сезон, и это тоже будет продолжаться в этот период сессий"- заявил председатель парламентской фракции "Национальное движение" Роман Гоциридзе в связи с новыми поправками к Конституции. Правящая команда изменит четыре пункта в главном законе страны.



По заявлению Романа Гоциридзе, данное решение правящей команды "безумное". Специально для этих поправок должна быть создана конституционная организационная комиссия, в связи с которой Роман Гоциридзе отметил, что они не примут участия в работе этой комиссии.



"Это абсолютно безумное решение, то есть уже принятую конституцию меняют из-за того, что она не годилась, и фактически, предусматривают только часть замечаний Венецианской комиссии. У Венецианской комиссии было множество замечаний… Мы не примем участия в работе этой комиссии, поскольку это фактически фарс"- заявил Роман Гоциридзе.



Большинство планирует новыми поправками, которые собираются внести в конституцию, упразднить т.н. бонусную систему, к 2020 году допустить участие избирательных блоков в парламентских выборах. А также будет уточнена запись о свободе религии, и правило выбора конституционного суда.



По словам председателя парламента, в данный процесс будут включены все стороны. Конституционные изменения в парламенте будут зарегистрированы до завтрашнего дня.



















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