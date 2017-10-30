Daily Mail: Лидер Каталонии сбежал в Брюссель

30.10.2017 19:42 Лидер Каталонии Карлес Пучдемон сбежал в Брюссель после того, как генпрокурор Испании объявил о подаче иска против каталонских политиков по обвинению их в мятеже и растрате госсредств, сообщает Daily Mail.



Ранее в Бельгии не исключили возможности предоставления политического убежища лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону.



Так, министр по вопросам миграции Бельгии Тео Франкен заявил, что получение здесь политического убежища «не является нереалистичным» для Пучдемона в случае соответствующего его обращения к властям королевства.















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