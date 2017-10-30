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Власть Украины использует экстрадицию Саакашвили для торговли с правительством Грузии - Бибилашвили


30.10.2017   19:46
Заместитель председателя политсовета "Единого национального движения" Заза Бибилашвили отзывается на тему возможной экстрадиции экс-президента Грузии из Украины. По заявлению Михеила Саакашвили, украинская прокуратура готовит документы для его экстрадиции.

По словам Зазы Бибилашвили, украинская власть не раз отметила, что не собирается экстрадировать Саакашвили, поскольку украинская сторона считает, что в Грузии осуществляется политическое преследование Саакашвили. По словам Бибилашвили, после этих заявлений в Украине изменилось только то, что Михеил Саакашвили перешел в оппозицию.

"Украинские и российские олигархи договорились между собой в связи с будущим Саакашвили. С юридической точки зрения это достаточно длительный процесс, и я убежден, что в действительности власть Украины использует это для давления на Саакашвили, и торговли с грузинской властью, поскольку это многомесячный, и даже возможно, многолетний процесс"- заявил Заза Бибилашвили.






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