Чугошвили: Чем чаще министры будут приходить в парламент, тем лучше и для самих министерств и для парламента

30.10.2017 20:10 Чем чаще министры будут приходить в парламент, тем лучше и для самих министерств и для парламента, - об этом заявила вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили, комментируя вопрос о вызове в парламент главы МВД по поводу случая, произошедшего на плато Нуцубидзе в Тбилиси.



«Что был за факт конкретно, это установит следствие. Что касается прихода министра в парламент, я думаю, что чем чаще министры будут приходить в парламент, тем лучше и для самих министерств и для парламента.

Думается, что парламент – очень хорошая платформа для того, чтобы давались ответы по разным темам, по которым могут существовать вопросы. Тем более в связи с этим делом. Думаю, никому нечего скрывать и, соответственно, это была бы хорошая возможность и для министерства», - заявила Чугошвили.



Как известно, в связи с происшествием, случившимся на прошлой неделе на плато Нуцубидзе в Тбилиси, в ходе которого скончался 32-летний мужчина, оппозиция требует прихода в парламент главы МВД Грузии Георгия Мгебришвили.















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