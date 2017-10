Экс-глава кампании Трампа сдался ФБР по делу о вмешательстве России в выборы в США

30.10.2017 20:44 Бывший глава кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт сдался властям в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера относительно вероятного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.



Манафорт прибыл в офис Федерального бюро расследований США в Вашингтоне 30 октября вскоре после того, как The New York Times и CNN, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что ему и его бывшему деловому партнеру Рику Гейтсу приказали сдаться.



В офисе специального прокурора США заявили, что Манафорта и Гейтса обвиняют по 12 пунктам, в частности, в заговоре против Соединенных Штатов, заговоре с целью отмывания денег, семи случаях замалчивания по счетам в иностранных банках.



Это первые обвинения, выдвинутые комиссией специального прокурора Роберта Мюллера. Он занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы в США с мая.



Агентство Associated Press, ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Гейтс также прибыл в ФБР. По сообщению, Манафорт и Гейтс позднее 30 октября должны предстать перед судом для предъявления обвинений со стороны команды Мюллера.



В Белом доме сообщение пока не комментировали.



Расследование Мюллера ведется параллельно с расследованием Конгресса США. Оба эти расследования имеют целью выяснить, существовала ли какая-то координация между кампанией Трампа на выборах 2016 года и российскими агентами для вмешательства в эти выборы.



В январе разведка США заявила, что президент России Владимир Путин распорядился провести «кампанию влияния» на выборы 2016 года в Соединенных Штатах.



Президент Дональд Трамп неизменно отрицал факты сговора с Россией в ходе предвыборной кампании. Он не раз говорил, что заявления о российском следе в американских выборах и расследования, которые проводят в этом отношении – это не что иное, как попытки демократов объяснить победу Трампа над Клинтон.



Россия также опровергла вмешательство в выборы в США.



Пол Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США. В июне 2016 года он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Пол Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.















