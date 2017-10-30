Верховный суд проверит приговор еще одной россиянке о госизмене из-за SMS

30.10.2017 23:08 Верховный суд России 16 ноября проверит законность приговора жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену из-за SMS в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года. Об этом РИА «Новости» сообщил ее адвокат Иван Павлов.



Адвокат отметил, что по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины.



«Судебная коллегия рассмотрит нашу кассационную жалобу 16 ноября», — сказал Павлов.



Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава, осужденных за те же действия, впоследствии помиловал президент России Владимир Путин.















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