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Верховный суд проверит приговор еще одной россиянке о госизмене из-за SMS
30.10.2017 23:08
Верховный суд России 16 ноября проверит законность приговора жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за госизмену из-за SMS в Грузию о движении российских войск в августе 2008 года. Об этом РИА «Новости» сообщил ее адвокат Иван Павлов.
Адвокат отметил, что по схожим обстоятельствам были осуждены четыре женщины.
«Судебная коллегия рассмотрит нашу кассационную жалобу 16 ноября», — сказал Павлов.
Оксану Севастиди, Анник Кесян и Марину Джанджава, осужденных за те же действия, впоследствии помиловал президент России Владимир Путин.
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