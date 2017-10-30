По 10-балльной системе я бы себе написал 8 баллов - мэр Тбилиси

30.10.2017 23:27 Мэр Тбилиси Давид Нармания свою деятельность на посту мэра по 10-балльной системе оценивает на 8 баллов.



Как заявил Нармания, участвуя в передаче «Резуме» на радио «Палитра», 2 балла он отнял от оценки собственной деятельности в связи с невыполнением двух обещаний.



«Вообще, я по природе такой человек, который, чем больше делает, тем больше требует и от себя и от окружающих людей, которым я в течение трех лет не давал отдыха. Все хотел новых проектов, еще больше результатов. Так что, по 10-балльной системе я бы написал себе 8 баллов.



Невыполненных больших и значительных обещаний у меня нет. Самое главное, недостающее – это проект строительства молодежного центра, который готов, место подобрано на территории высотного корпуса университета, и проект сделан, его техническая часть, все готово, разрешение на строительство существует, однако, ввиду ограничения финансовых ресурсов, этого я не успел. Это одно из главных, так сказать, из невыполненных моих замыслов, однако правильный ориентир выбран и определенная часть этого дела сделана. Второе же, это компонент озеленения – населению я обещал 1 млн деревьев, а посажено – 700 тысяч. Показатель того, как они принялись в принципе хороший, однако миллиона мы не достигли», - отметил Нармания.















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