Президент Эстонии сегодня посетит с государственным визитом Грузию

31.10.2017 10:55 Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, вместе со своим супругом Георгом-Рене Максимовским, сегодня посетит с государственным визитом Грузию.



Как сообщают в администрации президента Грузии, Керсти Кальюлайд прибудет в Грузию с государственной делегацией, в составе которой первые лица государственных ведомств Эстонии, а также бизнесмены.



Во дворце грузинского президента сегодня пройдет официальная церемония встречи эстонского президента Эстонии, после президенты Эстонии и Грузии проведут встречи «один на один» и вместе с делегациями – в расширенном формате.



После встреч в президентском дворце состоится пресс-конференция. Президенты двух стран ответят на вопросы грузинских и иностранных представителей СМИ.



Во дворце же пройдет церемония подписания двусторонних документов.



Керсти Кальюлайд встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и примет участие в грузино-эстонском бизнес-форуме.



В рамках государственного визита запланированы также встречи с патриархом Грузии Илией II и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.



Президенты Грузии и Эстонии побывают и у административной пограничной линии у села Хурвалети. Керсти Кальюлайд посетит также публичную школу в Церовани.



Президент Эстонской Республики прочтет публичную лекцию в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и побывает в компьютерном классе, созданном при содействии эстонского проекта.

В рамках культурной программы государственного визита президент Эстонии вместе с супругом осмотрят Тбилиси, Мцхету и Имеретинский регион.















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