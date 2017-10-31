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Президент Эстонии сегодня посетит с государственным визитом Грузию


31.10.2017   10:55
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, вместе со своим супругом Георгом-Рене Максимовским, сегодня посетит с государственным визитом Грузию.

Как сообщают в администрации президента Грузии, Керсти Кальюлайд прибудет в Грузию с государственной делегацией, в составе которой первые лица государственных ведомств Эстонии, а также бизнесмены.

Во дворце грузинского президента сегодня пройдет официальная церемония встречи эстонского президента Эстонии, после президенты Эстонии и Грузии проведут встречи «один на один» и вместе с делегациями – в расширенном формате.

После встреч в президентском дворце состоится пресс-конференция. Президенты двух стран ответят на вопросы грузинских и иностранных представителей СМИ.

Во дворце же пройдет церемония подписания двусторонних документов.

Керсти Кальюлайд встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и примет участие в грузино-эстонском бизнес-форуме.

В рамках государственного визита запланированы также встречи с патриархом Грузии Илией II и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Президенты Грузии и Эстонии побывают и у административной пограничной линии у села Хурвалети. Керсти Кальюлайд посетит также публичную школу в Церовани.

Президент Эстонской Республики прочтет публичную лекцию в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и побывает в компьютерном классе, созданном при содействии эстонского проекта.
В рамках культурной программы государственного визита президент Эстонии вместе с супругом осмотрят Тбилиси, Мцхету и Имеретинский регион.






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