Омбудсмен и НПО требуют расследования связи полиции со смертью гражданина

31.10.2017 11:57 Народный защитник Грузии и неправительственные организации 30 октября опубликовали заявления в связи с делом скончавшегося несколько дней назад гражданина Пааты Павлиашвили, в которых требуют расследования связи полицейских со смертью Павлиашвили.



Согласно распространившимся сообщениям, инцидент произошел 25 октября на плато Нуцубидзе в Тбилиси, когда в связи с конфликтом между соседями граждане вызвали Патрульную. Пришедшие на место правоохранители смогли разрядить конфликт, но к ним подошел молодой человек Паата Павлиашвили, который непосредственно не участвовал в конфликте, но, по заявлению полиции, отличался «особой агрессивностью» и «оскорблял» как граждан, так и сотрудников Патрульной полиции, в связи с чем они приняли решение задержать Павлиашвили.



Во время задержания Павлиашвили, предположительно, потерял сознание и скончался. По словам очевидцев, молодой человек говорил, что он ему стало плохо и просил о помощи, но полиция не отреагировала должным образом.



Пока не известно, что стало причиной смерти задержанного лица. Установлению обстоятельств дела мешает тот факт, что видеокамеры, которыми были оснащены патрульные полицейские, были отключены и не зафиксировали момент задержания и смерти Павлиашвили. Это подтверждает и Прокуратура Грузии, которая занимается расследованием дела.



С требованием установления обстоятельств смерти Павлиашвили 30 октября Аппарат народного защитника Грузии и неправительственные организации опубликовали заявления.



Они обращают внимание на необходимости использования видеокамер сотрудниками Патрульной полиции; Они также критикуют МВД из-за того, что возможные причины смерти Павлиашвили были опубликованы преждевременно, а также за попытку дискредитации молодого человека, что, по их заявлению, выразилось в видео-сюжете, который был опубликован Министерством 25 октября.



«Это дело еще раз продемонстрировало, что надлежащее документирование коммуникации полиции и граждан является проблемой, что, как обычно, действует против интересов граждан. Производство видеозаписи, естественно, не должно зависеть от решения полицейского и важно, чтобы каждое полицейское или следственное действие фиксировалось в непрерывном режиме видеокамерой», - говорится в заявлении, под которое подписались семь неправительственных организаций, в том числе, Центр обучения и мониторинга прав человека (ЕМС) Демократическая инициатива Грузии (GDI), Партнерство за права человека (PHR), Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED), Центр по правам человека, Статья 42 Конституции и «Международная прозрачность – Грузия».



О выключенных камерах говорит также и народный защитник, который отмечает, что это обстоятельство «порождает легитимные вопросы о законности действий сотрудников полиции».



Аппарат омбудсмена «призывает Прокуратуру Грузии оперативно и эффективно провести все следственно/процессуальные действия, а в случае выявления противозаконных действий участвовавших в процессе правоохранителей привлечь к уголовной ответственности».



НПО также требуют «своевременного, эффективного и объективного расследования».



В связи с произошедшим 30 октября заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили прокомментировал этот инцидент для СМИ и заявил, что министерство заинтересовано в объективном расследовании этого дела. «Если следствие установит, что преступление было совершено, в том числе, нашим сотрудником, конечно же, не исключаем ответственности», - сказал Шалва Хуцишвили.



Отклики на дело Павлиашвили последовали и в Парламенте.



Парламентская оппозиция потребовала, чтобы министр внутренних дел прибыл в Парламент и ответил на вопросы депутатов. По словам вице-спикера Парламента, члена Грузинской мечты Гии Вольского, это требование оппозиции является еще одной попыткой «устроить политический цирк».



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