Турецкий посол провел прощальный прием в грузинской чохе

31.10.2017 12:28 Праздничное мероприятие, посвященное 94-ой годовщине создания Турецкой Республики, состоялось в Тбилиси с участием представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представителей МИД Грузии.



Кроме того, прием стал прощальным для посла Турции в Грузии Зеки Левента Гумрукчи, который завершает свою деятельность на этом посту.



Турецкий посол встретил гостей в грузинском национальном костюме – чохе. Фотографии с мероприятия публикует МИД Грузии.















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