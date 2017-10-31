|
Турецкий посол провел прощальный прием в грузинской чохе
31.10.2017 12:28
Праздничное мероприятие, посвященное 94-ой годовщине создания Турецкой Республики, состоялось в Тбилиси с участием представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса и представителей МИД Грузии.
Кроме того, прием стал прощальным для посла Турции в Грузии Зеки Левента Гумрукчи, который завершает свою деятельность на этом посту.
Турецкий посол встретил гостей в грузинском национальном костюме – чохе. Фотографии с мероприятия публикует МИД Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна