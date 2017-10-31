Иск Саакашвили будет рассматриваться в суде 30 ноября

31.10.2017 13:22 Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску экс-главы Одесской обладминистрации, лидера "Руха новых сил" Михэила Саакашвили.



Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного адмсуда, истец просит суд признать незаконными действия Главного управления Государственной миграционной службы Украины во Львовской области и временно исполняющей обязанности начальника ГУ ГМСУ во Львовской области Иванны Иваночко по составлению и отправке М.Саакашвили письма за подписью Иваночко от 29 сентября 2017 года.



Судебное заседание состоится 30 ноября.



Ранее в Госмиграционной службе Украины заявили, что М. Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.



"Это дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия относительно его выдворения из Украины исключительно в рамках действующего законодательства", - сообщало ведомство.



ГМСУ указало, что М.Саакашвили отказали в рассмотрении заявления о предоставлении дополнительной защиты из-за того, что ее подали с нарушениями. В частности, из-за нарушения пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите".



В ГМСУ объяснили, что 11 сентября 2017 в 09:00 в канцелярию главного управления ГМС во Львовской области пришла группа из четырех человек. Они не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность и оставили соответствующее заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени М.Саакашвили. К заявлению была приложена копия паспорта гражданина Украины.



Позже лидер "Руха новых сил" Михеил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что не получал отказа от Государственной миграционной службы в предоставлении ему политического убежища. В качестве доказательства политик показал письмо на бланке ГУ ГМС Украины во Львовской области за подписью вр. и. о. начальника Управления И. Иваночко. По словам адвоката Ольги Федишиной, датированное 29 сентября письмо политик получил по почте только 20 октября.















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