С 1 ноября вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов

31.10.2017 13:38 С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов, заработают т.н. умные камеры С завтрашнего дня в Кодексе административных правонарушений вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов, заработают т.н. умные камеры.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, с целью максимального информирования граждан, МВД Грузии подготовило информационные буклеты о новых правилах видеоштрафов и технологических новшествах. Сотрудники патрульной полиции МВД будут раздавать буклеты водителям в столице и регионах страны.



С 1 ноября текущего года в Кодексе административных правонарушений вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов. Кроме того, заработают т.н. умные камеры, с помощью которых, при использовании видеоаналитических программ, внедренных в Центре совместных операций МВД, в автоматическом режиме будут фиксироваться различные административные правонарушения. В рамках проводимой в МВД полицейской технологической реформы, до конца 2017 года в масштабе страны устанавливается до 3000 т.н. умных камер.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

