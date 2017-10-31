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С 1 ноября вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов


31.10.2017   13:38
С завтрашнего дня вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов, заработают т.н. умные камеры С завтрашнего дня в Кодексе административных правонарушений вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов, заработают т.н. умные камеры.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, с целью максимального информирования граждан, МВД Грузии подготовило информационные буклеты о новых правилах видеоштрафов и технологических новшествах. Сотрудники патрульной полиции МВД будут раздавать буклеты водителям в столице и регионах страны.

С 1 ноября текущего года в Кодексе административных правонарушений вступает в силу новый порядок исполнения видеоштрафов. Кроме того, заработают т.н. умные камеры, с помощью которых, при использовании видеоаналитических программ, внедренных в Центре совместных операций МВД, в автоматическом режиме будут фиксироваться различные административные правонарушения. В рамках проводимой в МВД полицейской технологической реформы, до конца 2017 года в масштабе страны устанавливается до 3000 т.н. умных камер.






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