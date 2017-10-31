В Тбилиси завершили работу над проектом генерального плана землепользования

31.10.2017 14:08 Работа над проектом Генерального плана землепользования Тбилиси завершена. Документ будет передан мэрии столицы 13 ноября, после чего его направят на утверждение в сакребуло (горсовет). Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор компании «Сity institute Georgia» Мамука Салуквадзе.



Салуквадзе был одним из почти 200 специалистов, участвовавших в работе над проектом генерального плана землепользования Тбилиси. До утверждения документа публичные рассмотрения проекта прошли со специалистами разных отраслей, в том числе в Союзе архитекторов, Академии наук и университетах Грузии.



В рамках подготовки генплана были составлены различные карты, которые устанавливают ограничения застройки в столице и пространственные ограничения, определяют зеленые территории, скверы и зоны охраны ландшафта.



Салуквадзе сообщил журналистам, что с принципами обновленного генплана ознакомился и новоизбранный мэр Каха Каладзе. После того, как Каладзе официально приступит к выполнению своих обязанностей, будет создана рабочая группа для детального ознакомления с проектом генплана.



Салуквадзе считает, что новое правительство Тбилиси, скорее всего, примет новый план. Он уверен, что это поможет урегулировать острые проблемы столицы, в том числе и хаотичную застройку.



Салуквадзе отметил, что на сегодняшний день выдано разрешение на осуществление строительных работ на площади в 6,5 миллионов квадратных метров.



«Мы провели анализ выданных разрешений и предоставили обществу информацию о том сколько еще жилых зон добавится в городе. При этом прерогативой группы генплана не является упразднение разрешений, выданных на законных основаниях. Но мэрия может перенести стройку в том случае, если сочтет, что она угрожает конкретной озелененной территории», — заявил Салуквадзе.



Гендиректор «Сity institute Georgia» сообщил, что стоимость подготовки генплана составила 2 миллиона 800 тысяч лари (более 1 миллиона долларов), однако заказчик полностью выплатит эти средства после окончательного утверждения проекта.















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