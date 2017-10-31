В Тбилиси прибыла президент Эстонии Керсти Кальюлайд

31.10.2017 14:42 Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Грузию с трехдневным государственных визитом.



«Уже поприветствовали великолепным видом и сильным ветром. Здравуствуй, Тбилиси, здравствуй, Грузия!», — написала Кальюлайд в своем Твиттере.



Официальная церемония встречи состоится в Авлабарской президентской резиденции, после чего президенты Эстонии и Грузии проведут переговоры.



Керсти Кальюлайд также встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и представителями неправительственного сектора.



Визит Керсти Кальюлайд в Грузию завершится 2 ноября. За время визита Кальюлайд планирует посетить центр для жертв семейного насилия, села близ разделительной линии возле Цхинвальского региона, принять участие в грузино-эстонском бизнес-форуме и выступить с лекцией в Кутаисском университете.



Как сообщают в администрации президента Грузии, в Тбилиси Кальюлайд также передаст технику одной из государственных школ, а также откроет гольф-клуб, который построен с помощью эстонских инвестиций.



Дипломатические отношения между Грузией и Эстонией были установлены в 1992 году. С тех пор страны сотрудничают в сферах безопасности, обороны, экономики и туризма. С 2015 года страны договорились о взаимном поощрении инвестиций. Торговый оборот между странами за три квартала 2017 года составил 7,3 миллиона долларов.















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