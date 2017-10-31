Новогодней иллюминацией и в этом году порадуют жителей лишь некоторых тбилисских окраин

31.10.2017 15:04 Новогодняя иллюминация в этом году также будет установлена только в некоторых окраинах Тбилиси. Об этом агентству «IPN» сообщил мэр столицы Давид Нармания.



Нармания не уточнил, какие это будут районы.



«Новогодняя иллюминация частично будет в некоторых окраинах Тбилиси, не во всех. Как правило, подготовка столицы к новому году начинается с начала декабря. На первом этапе начнется монтаж одной части иллюминации, имеющейся в нашей базе, затем прибудет новая, и в параллельном режиме начнутся работы по установке», - сообщил Нармания.



Как известно, новогодняя иллюминация была установлена не во всех окраинах Тбилиси и в прошлом году.















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