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Новогодней иллюминацией и в этом году порадуют жителей лишь некоторых тбилисских окраин


31.10.2017   15:04
Новогодняя иллюминация в этом году также будет установлена только в некоторых окраинах Тбилиси. Об этом агентству «IPN» сообщил мэр столицы Давид Нармания.

Нармания не уточнил, какие это будут районы.

«Новогодняя иллюминация частично будет в некоторых окраинах Тбилиси, не во всех. Как правило, подготовка столицы к новому году начинается с начала декабря. На первом этапе начнется монтаж одной части иллюминации, имеющейся в нашей базе, затем прибудет новая, и в параллельном режиме начнутся работы по установке», - сообщил Нармания.

Как известно, новогодняя иллюминация была установлена не во всех окраинах Тбилиси и в прошлом году.






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