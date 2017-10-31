«Европейская Грузия» не примет участия в работе конституционной комиссии - Давид Бакрадзе

31.10.2017 15:17 «Европейская Грузия» не примет участия в работе конституционной комиссии - заявил на специальном брифинге лидер "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе.



Он назвал четыре причины, почему партия не видит смысла работать в комиссии.



"Мы четко услышали от лидеров большинства, что за работой комиссии не последует никакого содержательного изменения в конституции, и единственной целью создания данной комиссии является принятие предварительно анонсированных четырех поправок. То есть, фактически большинство закрыло двери диалога для оппозиции до начала процесса диалога. Исходя из этого, мы не видим смысла работать в комиссии.



Сами по себе представленные четыре поправки носят позитивный характер, но все четыре являются исправлением того, что две недели назад испортила "Грузинская мечта".



Бонусы, запрещение блоков, ограничение религиозной свободы, все это появилось благодаря "Грузинской мечте" в конституции, принятой две недели назад. То, что сегодня правящая команда старается исправить в результате международного давления, никак не сгодится основанием консенсуса, поскольку всему этому не хватает двух главных элементов: переход на пропорциональную систему уже со следующих парламентских выборов, и сохранение грузинскому народу права избирать президента. Без этих двух элементов для нас изменения не будут приемлемы.



Третья причина, отношение самого большинства к процессу народного обсуждения. Мы помним прошлый конституционный процесс, когда в результате своих внутренних договоренностей они изменили соглашение с обществом, даже не спросив у народа.



Четвертая причина в том, что Грузия приняла однопартийную конституцию, и это стоит сожаления. Она не выдержала испытание времени"- заявил Давид Бакрадзе.



По его же словам, "Европейская Грузия" готова работать для консенсуса, но если парламентское большинство даст на это возможность.



"Если от большинства и "Грузинской мечты" будет сигнал, что они готовы к содержательному рассмотрению конституции, я подтверждаю, что мы готовы принять участие в рассмотрении по содержанию, и готовы сделать все для консенсуса"- заявил Давид Бакрадзе.

















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