Армения назначила нового посла в Грузии

31.10.2017 15:19 Президент Армении Серж Саргсян назначил послом Армении в Грузии Рубена Садояна. Соответствующий указ опубликован на сайте главы армянского государства.



В 2012-2017 годах Садоян был депутатом Национального Собрания Армении от правящей «Республиканской партии».



С 2014 года послом Армении в Грузии был известный в прошлом тяжелоатлет, олимпийский чемпион Юрий Варданян. По официальным данным, Варданян не мог продолжать исполнять обязанности посла по состоянию здоровья.



В начале октября была распространена информация, согласно которой, на должность посла Армении в Грузии назначали политолога, заместителя директора Института Кавказа Сергея Минасяна. Вслед за этим в грузинских СМИ появились сообщения о том, что МИД Грузии отказал Минасяну в аккредитации. Официально во внешнеполитическом ведомстве Грузии эти сообщения не комментировали.



Дипломатические отношения между Грузией и Арменией были установлены 17 июля 1992 года. Армения входит в десятку основных торговых партнеров Грузии. По данным Национальной службы статистики Грузии в 2016 году торговый оборот между странами превысил 367,4 миллиона долларов. В прошлом году Грузия экспортировала в Армению в основном автомобили, этиловый спирт, удобрения, электроэнергию, лечебные и косметические средства.















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