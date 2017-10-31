|
Встреча Абашидзе с Карасиным в Праге состоится в середине ноября
31.10.2017 15:20
Очередная встреча специального представителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится в Праге 15-16 ноября, сообщил Абашидзе в интервью изданию "Известия".
Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами.
По словам грузинского дипломата, в ходе переговоров будет затронут визовый вопрос, включая российское предложение по авиаперевозкам — ранее сообщалось, что РФ упростит визовые процедуры для экипажей самолетов.
"Есть некоторые технические аспекты, которые сложны. Соответствующие авиационные ведомства дадут свои предложения по этому вопросу. И тогда у меня на руках будет более детальная информация", — сказал Абашидзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна