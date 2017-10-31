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Встреча Абашидзе с Карасиным в Праге состоится в середине ноября


31.10.2017   15:20
Очередная встреча специального представителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным состоится в Праге 15-16 ноября, сообщил Абашидзе в интервью изданию "Известия".

Встречи Абашидзе и Карасина – формат неформального диалога Грузии и России, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений между странами.

По словам грузинского дипломата, в ходе переговоров будет затронут визовый вопрос, включая российское предложение по авиаперевозкам — ранее сообщалось, что РФ упростит визовые процедуры для экипажей самолетов.

"Есть некоторые технические аспекты, которые сложны. Соответствующие авиационные ведомства дадут свои предложения по этому вопросу. И тогда у меня на руках будет более детальная информация", — сказал Абашидзе.






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