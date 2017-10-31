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В Авлабарском дворце состоялась официальная церемония встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд


31.10.2017   16:29
В администрации президента состоялась официальная церемония встречи президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президент Эстонской Республики прибыла сегодня с государственным визитом в Грузию вместе со своим супругом Георгом-Рене Максимовским.

Керсти Кальюлайд прибыла с государственной делегацией, в составе которой первые лица государственных ведомств Эстонии, а также бизнесмены.

Во дворе президентского дворца прозвучали государственные гимны Грузии и Эстонии, после чего президенты представили друг другу членов государственных делегаций.

Сегодня же президенты Эстонии и Грузии проведут встречи «один на один» и вместе с делегациями – в расширенном формате.

Во дворце же пройдет церемония подписания двусторонних документов.

В церемонии принимала участие первая леди Грузии Мака Чичуа.

В рамках визита Керсти Кальюлайд встретится с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и примет участие в грузино-эстонском бизнес-форуме.

В рамках государственного визита запланированы также встречи с патриархом Грузии Илией II и председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Президенты Грузии и Эстонии побывают и у административной пограничной линии у села Хурвалети. Керсти Кальюлайд посетит также публичную школу в Церовани.

Президент Эстонии прочтет публичную лекцию в Кутаисском государственном университете им. А. Церетели и побывает в компьютерном классе, созданном при содействии эстонского проекта.

В рамках культурной программы государственного визита президент Эстонии вместе с супругом осмотрят Тбилиси, Мцхету и Имеретинский регион.






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