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Хатия Деканоидзе представила видеоматериал, отображающий нарушения на выборах


31.10.2017   16:30
Одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе говорит о нарушениях на выборах. Как заявила Деканоидзе, на выборах имело место голосование одного и того же избирателя дважды, карусель, голосование избирателем без документа, удостоверяющего личность. Сегодня Деканоидзе представила и отображающий нарушения видеоматериал.

«Те нарушения, которые я представлю сегодня, организованы и были не только на нескольких участках, масштаб больше, подобные нарушения проходили практически во всех избирательных округах, участках. Этот видеоматериал – не единственное нарушение. Мы продолжим представлять факты, подтверждающие фальсификацию выборов», - заявила Хатия Деканоидзе.






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