Конституционный суд Испании аннулировал независимость Каталонии

31.10.2017 16:34 Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии, утвержденную 27 октября региональным парламентом в Барселоне. При этом пленум КС сослался на статью 161.2 Конституции королевства, сообщает Дойче велле.



КС принял к рассмотрению ходатайство правительства Испании против решения каталонской палаты. Таким образом действие резолюции было автоматически приостанавлено.



Ранее, 28 октября, Мадрид отменил полномочия правительства региона и распустил парламент Каталонии. Лишение полномочий должно предотвратить в Каталонии дальнейшую "эскалацию неподчинения", как заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Исполнение обязанностей главы Каталонии возложено на заместителя Рахоя - Сорайю Саэнс де Сантамарию. Полномочия же региональных министров отныне перешли к главам соответствующих испанских министерств.















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