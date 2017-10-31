Грузия заняла 43-е место в «Мировом индексe паспортов»

31.10.2017 17:06 В рейтинге, который определяет ценность паспорта того или иного государства, Грузия заняла 43-е место. Ценность определяется количеством стран, безвизовые поездки в которые обеспечивает гражданство того или иного государства.



Количество баллов определяется количеством стран, с которыми у страны выдающей паспорт, действует безвизовый режим.



Рядом с Грузией в списке находятся Черногория, Молдова и Маршалловы острова. Показатель грузинского паспорта – 105, то есть его владельцы могут посетить без виз 2015 стран.



В рейтинге, проведенном международной организацией Arton Capital, первое место занял паспорт Сингапура – решающим оказалось заключение соглашения о безвизовом режиме с Парагваем – в результате сингапурский паспорт обеспечивает безвизовый доступ в 159 стран. Это лучший показатель в мире



Лучшие позиции после Сингапура – у Германии - 158 стран. Далее следуют Швеция и Южная Корея (157), Дания, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Норвегия, Япония, Британия (156), Люксембург, Швейцария, Голландия, Бельгия, Австрия, Португалия (155), Малайзия, Ирландия, США, Канада, Австралия (154), Греция, Новая Зеландия, Австралия (153), Мальта, Чехия, Исландия (152(), Венгрия (150), Словения, Словакия. Польша, Литва, Латвия (149).



Всего в рейтинге изучен статус паспортов 193 стран и 6 территорий – Тайваня, Макао, Гонконга, Косово, Палестины, и Ватикана.















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