Грузия и Эстония будут совместно готовиться к саммитам ЕС и НАТО

31.10.2017 17:22 Грузия и Эстония будут координированно готовиться к предстоящему в 2017 году саммиту Восточного партнёрства ЕС и к саммиту НАТО 2018 года. По информации пресс-службы президента Грузии, соответствующая договоренность была достигнута на встрече Георгия Маргвелашвили с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, которая прибыла сегодня, 31 октября, с первым государственным визитом в Тбилиси.



Президенты обсудили вопросы европейской и евроатлантической интеграции Грузии. По заявлению Маргвелашвили, для Грузии визит президента Эстонии крайне важен, так как эта страна является в настоящее время председателем Евросоюза.



«Президент подчеркнул значительный вклад Эстонии в углубление отношений Грузии с Евросоюзом и НАТО. В этом контексте саммит НАТО 2018 года может стать для Грузии демонстрацией политического прогресса в процессе евроатлантической интеграции», - сообщили подробности встречи глав двух государств представители администрации президента Грузии.



В конце встречи Георгий Маргвелашвили пригласил Керсти Кальюлайд на празднование Дня независимости Грузии, которое пройдет 26 мая будущего года.















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