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Высота свободы никогда до конца не достигается - президент


31.10.2017   18:04
Президент Георгий Маргвелашвили отозвался на инцидент с вице-капитаном Национальной сборной Грузии по футболу Гурамом Кашия, и отметил, что борьба за свободу никогда не должна кончаться.

Президент заявил об этом на сегодняшней пресс-конференции.

"Мы должны знать, что высота свободы никогда окончательно не достигается. Ей ежедневно необходима борьба каждого человека"- заявил Маргвелашвили.

"Марш грузин" требует отчислить Гурама Кашия из Национальной сборной Грузии.

16 октября Гурам Кашия выступил с нарукавной повязкой в поддержку LGBT лиц, чем заслужил критику своих болельщиков. Позже футболист ответил на их критику:

"Я всегда поддерживаю свободу людей, и против насилия. Трудно объяснить, но в нашей стране некоторые люди этого не понимают"- написал Кашия на Facebook.

Гурама Кашия поддержали Леван Кобиашвили и другие футболисты, а также спортивные журналисты.

Сегодня поддержку Гураму Кашия выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.






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