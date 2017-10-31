Высота свободы никогда до конца не достигается - президент

31.10.2017 18:04 Президент Георгий Маргвелашвили отозвался на инцидент с вице-капитаном Национальной сборной Грузии по футболу Гурамом Кашия, и отметил, что борьба за свободу никогда не должна кончаться.



Президент заявил об этом на сегодняшней пресс-конференции.



"Мы должны знать, что высота свободы никогда окончательно не достигается. Ей ежедневно необходима борьба каждого человека"- заявил Маргвелашвили.



"Марш грузин" требует отчислить Гурама Кашия из Национальной сборной Грузии.



16 октября Гурам Кашия выступил с нарукавной повязкой в поддержку LGBT лиц, чем заслужил критику своих болельщиков. Позже футболист ответил на их критику:



"Я всегда поддерживаю свободу людей, и против насилия. Трудно объяснить, но в нашей стране некоторые люди этого не понимают"- написал Кашия на Facebook.



Гурама Кашия поддержали Леван Кобиашвили и другие футболисты, а также спортивные журналисты.



Сегодня поддержку Гураму Кашия выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.















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