Президент Эстонии: Вы заслуживаете большего внимания международного содружества

31.10.2017 18:36 Эстония четко и однозначно поддерживает территориальную целостность Грузии - заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд находясь с официальным визитом в Грузии.



Президент выразила сожаления в связи с положением, сложившимся на оккупированных территориях.



"Меня очень беспокоит то, что происходит на оккупированных территориях. Это влияет на каждодневную жизнь людей, которые проживают на этих территориях вдоль линии оккупации. Вы заслуживаете большего внимания со стороны международного содружества. Я лично посмотрю, какова ситуация на оккупационной линии, и на всех уровнях проинформирую об этом Евросоюз. У меня всегда это будет в моем сердце, и не только в моем сердце"- отметила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



















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