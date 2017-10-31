Посольство США приветствует инициирование новых поправок к конституции Грузии - посол

31.10.2017 19:14 Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли приветствует инициирование новых поправок в конституции страны.



По информации пресс-службы парламента, согласно процессу конституционной реформы, и рекомендациям Венецианской комиссии на сегодняшней пресс-конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и посол Соединенных Штатов Америки говорили о подготовке новых поправок в главном законе страны.



По заявлению Яна Келли, посольство Соединенных Штатов Америки приветствует тесное сотрудничество с Венецианской комиссией, и учет рекомендаций комиссии правящей командой.



Разговор коснулся также будущих планов парламента Грузии, и изменений, запланированных в регламенте парламента.



Посол Соединенных Штатов Америки поздравил председателя парламента Грузии с победой правящей команды в выборах местного самоуправления, и пожелал успехов.



















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