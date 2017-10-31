Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство США приветствует инициирование новых поправок к конституции Грузии - посол


31.10.2017   19:14
Чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли приветствует инициирование новых поправок в конституции страны.

По информации пресс-службы парламента, согласно процессу конституционной реформы, и рекомендациям Венецианской комиссии на сегодняшней пресс-конференции председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и посол Соединенных Штатов Америки говорили о подготовке новых поправок в главном законе страны.

По заявлению Яна Келли, посольство Соединенных Штатов Америки приветствует тесное сотрудничество с Венецианской комиссией, и учет рекомендаций комиссии правящей командой.

Разговор коснулся также будущих планов парламента Грузии, и изменений, запланированных в регламенте парламента.

Посол Соединенных Штатов Америки поздравил председателя парламента Грузии с победой правящей команды в выборах местного самоуправления, и пожелал успехов.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальный банк Грузии отмечает всемирный день сбережений
Грузинский финансовый сектор находится на уровне ломбардных кредитов - Иашвили
Ассоциация банков: «Ларизация принесет эффект через 2-3 года»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Кримызация" Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне составляют списки студентов, пропустивших игру "Ахмата"
Захвативший накануне детсад в Армении мужчина перед этим ранил двух человек
В Дагестане проходят обыски у министра образования
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна