Парламентский комитет по юридическим вопросам намерен заслушать министра внутренних дел

31.10.2017 19:15 В формате парламентского комитета по юридическим вопросам планируется явка министра внутренних дел Грузии Георгия Мгебришвили.



По информации председателя комитета Эки Беселия, слушание, предположительно, пройдет в конце ноября.

По ее же словам, от министерства ВД получено согласие в связи со встречей.



«Это часть надзорной деятельности парламента. Сейчас мы договариваемся о времени и дате, а также о списке вопросов в связи с повесткой дня слушания. Мы ждем от министра отчета, в то же время, новую концепцию и слушания по реформе, над которой поработало министерство. У нас есть свои позиции. Слушание министра состоится в комитете. У нас есть согласие. Сейчас согласовываем дату », - сказала Эка Беселия журналистам.















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