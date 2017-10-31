Президенты Грузии и Эстонии договорились об интенсификации двухстороннего сотрудничества

31.10.2017 19:35 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и президент Эстонии Керсти Кальюлайд провели вместе с делегациями встречу в расширенном формате.



Георгий Маргвелашвили и Керсти Кальюлайд говорили о развитии двухсторонних отношений между Грузией и Эстонией, предусматривающих интенсификацию отношений в сфере политики, экономики, и безопасности.



Отметили значение продолжения текущих реформ в Грузии.



По заявлению Георгия Маргвелашвили, с точки зрения реформ в стране особенно следует учитывать разделение эстонского опыта по всем направлениям, в том числе с точки зрения электронного управления и развития новых технологий. Сегодня Эстония дает пример Грузии, которая во многих сферах стоит на пути трансформации.



По словам президента Керсти Кальюлайд, поддержка Грузии является одним из приоритетов внешней политики Эстонии. Сотрудничество между Эстонией и Грузией в сфере развития и впредь будет основано на поощрение хорошего правления и демократии, предпринимательства и образования, и особенно информационных и коммуникационных технологий.



Стороны рассмотрели перспективы секторного сотрудничества, бизнес-среду в Грузии, и потенциал торгово-экономических отношений.



Президенты двух стран говорили об углублении сотрудничества в сфере обороны, включающего кибер-безопасность и информационные технологии, планировку обороны, политики, и развитие школы национальной гвардии.



Стороны также обсудили вопросы углубления сотрудничества в сфере туризма, образования, и культуры, и отметили, что показатель туризма ощутимо вырос, сильные также и культурные связи. Ведущие грузинские университеты активно сотрудничают с эстонскими учебными учреждениями на основании меморандума.



Грузия и Эстония подчеркивают значение черноморского региона с точки зрения общей евроатлантической безопасности. Эстония признает значение активного участия Грузии в процессе усиления безопасности в регионе Черного моря.



















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