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Парламенту Молдовы разрешили изменить государственный язык на румынский


31.10.2017   20:37
Конституционный суд (КС) Молдовы одобрил поправки к конституции, которые предусматривают изменение названия государственного языка на румынский. Об этом сообщает местное издание Independent.

Судьи опирались на постановление КС от 5 декабря 2013 года. Тогда КС признал государственным языком румынский на основе текста Декларации независимости Молдовы. Декларация, по мнению судей, преобладает над конституцией, где в качестве государственного языка указан молдавский.

С предложением о переименовании языка выступили депутаты от Либеральной, Либерально-демократической и Европейской народной партий парламента Молдовы.

После заключения КС проект передадут на рассмотрение в парламент. Поправка вступит в силу, если за нее проголосуют две трети депутатов.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявлял, что будет блокировать эту инициативу, отмечает ТАСС. Глава государства всегда выступал за независимое и автономное развитие республики, тогда как и в правительстве, и в парламенте, и в молдавском обществе много сторонников объединения с Румынией. Кроме того, конфликт между президентом, кабмином и депутатами осложняется тем, что Додон настаивает на восстановлении отношений с Россией, а его оппоненты стремятся сблизиться с ЕС и НАТО.

Молдовский язык, как и румынский, относится к балкано-романской подгруппе романских языков — они практически идентичны друг другу. Сейчас государственным языком Молдовы является «молдавский на основе латинской графики», то есть фактически это литературный румынский. В настоящее время в стране существует противоречие в названии государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в конституции — молдавский.






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