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Адвокат Саакашвили объяснил, почему Украина не сможет выдать политика Грузии


31.10.2017   20:42
Украина не сможет выдать экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили грузинским властям, считает адвокат политика Маркиян Галабала.

В интервью изданию «Апостроф» он объяснил, что это невозможно, во-первых, потому, что после обнародования указа о лишении гражданства Саакашвили имеет статус лица без гражданства, которое постоянно проживает в Украине.

«Согласно закону Украины о статусе иностранцев и лиц без гражданства, выдача таких лиц не допускается. Это такой специфический статус, поскольку лицо без гражданства может иметь два разных статуса — лицо без гражданства и лицо без гражданства, проживающее в Украине», — пояснил адвокат.

Кроме того, напомнил он, в 2015 году Генпрокуратура Украины уже отказала в удовлетворении запроса Грузии о выдаче Саакашвили, поскольку «такой запрос на экстрадицию был политическим преследованием, и ничего с тех пор не изменилось».

«В-третьих, Саакашвили пытается получить статус лица, нуждающегося в дополнительной защите в соответствии с законом Украины, а выдача таких лиц не допускается», — отметил Галабала.

Он добавил, что в Высший административный суд Украины направлен иск об обжаловании указа о прекращении гражданства Саакашвили.






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