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Пучдемон не будет просить убежища в Бельгии, но в Испанию не вернется


31.10.2017   20:58
Отстраненный Мадридом лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет просить о политическом убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает El Pais.

"Я здесь не для того, чтобы просить политическое убежище", - заявил Пучдемон, положив конец спекуляциям последних дней на эту тему.

"Это не вопрос политики, я здесь для того, чтобы действовать свободно и быть в безопасности", - пояснил он цель своего визита в Брюссель.

В то же время он заявил, что в Испанию пока не вернется.
"Мне нужны гарантии, которых сейчас нет", - сказал Пучдемон, отвечая на вопрос о намерениях вернуться в Каталонию.

По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Как только они будут обеспечены, "мы немедленно вернемся".

Однако, по его словам, иски Генпрокуратуры Испании, поданные вчера, это не желание восстановить справедливость, а желание мести.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщили, что Карлес Пучдемон собирается просить политического убежища в Бельгии на фоне заявлений бельгийских политиков о возможности такого варианта.






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