Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Бельгии осудили визит лидера Каталонии: лучше быть со своим народом


31.10.2017   21:01
Вице-премьер Бельгии не одобряет визита отстраненного Мадридом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюссель. Об этом он заявил в интервью одной из бельгийских радиостанций, сообщает El Mundo.

"Я не хочу никого осуждать, но когда вы провозглашаете независимость, лучше оставаться со своим народом", - сказал Петерс.

"Мы должны дождаться его (Карлеса Пучдемона. - Ред.) заявления", - добавил Петерс, выразив надежду, что в ближайшие часы и дни прольют свет на действия отстраненного от власти каталонского лидера.

Как известно, Карлес Пучдемон и несколько экс-министров его правительства накануне прибыли в Брюссель. В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.

По данным СМИ, Пучдемон может просить убежища в Бельгии. В 12:30 по местному времени каталонский политик проведет пресс-конференцию в Брюсселе, где, как ожидается, объяснит цель своего визита.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальный банк Грузии отмечает всемирный день сбережений
Грузинский финансовый сектор находится на уровне ломбардных кредитов - Иашвили
Ассоциация банков: «Ларизация принесет эффект через 2-3 года»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Кримызация" Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Чечне составляют списки студентов, пропустивших игру "Ахмата"
Захвативший накануне детсад в Армении мужчина перед этим ранил двух человек
В Дагестане проходят обыски у министра образования
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна