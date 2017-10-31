В Бельгии осудили визит лидера Каталонии: лучше быть со своим народом

31.10.2017 21:01 Вице-премьер Бельгии не одобряет визита отстраненного Мадридом главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюссель. Об этом он заявил в интервью одной из бельгийских радиостанций, сообщает El Mundo.



"Я не хочу никого осуждать, но когда вы провозглашаете независимость, лучше оставаться со своим народом", - сказал Петерс.



"Мы должны дождаться его (Карлеса Пучдемона. - Ред.) заявления", - добавил Петерс, выразив надежду, что в ближайшие часы и дни прольют свет на действия отстраненного от власти каталонского лидера.



Как известно, Карлес Пучдемон и несколько экс-министров его правительства накануне прибыли в Брюссель. В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.



По данным СМИ, Пучдемон может просить убежища в Бельгии. В 12:30 по местному времени каталонский политик проведет пресс-конференцию в Брюсселе, где, как ожидается, объяснит цель своего визита.















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