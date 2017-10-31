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Спикера парламента Каталонии вызвали в суд для допроса


31.10.2017   21:34
Верховный суд Испании вызвал для допроса и.о.спикера парламента Каталонии Карме Форкадель в деле о мятеже, восстании против правительства и хищении средств. Об этом сообщает El Pais.

Вместе с Форкадель в суд вызывают еще пятерых депутатов-членов бюро распущенного Мадридом каталонского парламента.

Судья Пабло Льярена, которому поручено дознание, предупредил каталонских депутатов, что они являются подследственными и должны явиться в суд с адвокатами. Явка подследственных назначена на 2 и 3 ноября.
О вызове в суд стало известно практически сразу как суд согласился на преследование шести членов бюро парламента Каталонии, которые обеспечили проведение голосования за независимость.

Соответствующий иск накануне подала Генпрокуратура Испании. Втой иск против главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства было подано в Национальный суд.

Генпрокурор Испании накануне заявил, что в случае неявки подозреваемых для допроса в суд, будет отдан приказ об их немедленном задержании.






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