Судебная палата Испании вызвала Пучдемона для дачи показаний

31.10.2017 23:22 Национальная судебная палата Испании вызвала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства региона для дачи показаний. Об этом сообщает La Vanguardia.



Их обязали явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечается, в случае неявки каждый из них будет объявлен в розыск и затем арестован. Помимо этого, если Пучдемон и другие чиновники решат остаться в Брюсселе, то по запросу из Мадрида их арестуют уже бельгийские полицейские.





По данным издания, прокуратура обвиняет бывших членов каталонского кабмина в организации восстания.















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