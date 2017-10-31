|
Судебная палата Испании вызвала Пучдемона для дачи показаний
31.10.2017 23:22
Национальная судебная палата Испании вызвала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства региона для дачи показаний. Об этом сообщает La Vanguardia.
Их обязали явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечается, в случае неявки каждый из них будет объявлен в розыск и затем арестован. Помимо этого, если Пучдемон и другие чиновники решат остаться в Брюсселе, то по запросу из Мадрида их арестуют уже бельгийские полицейские.
По данным издания, прокуратура обвиняет бывших членов каталонского кабмина в организации восстания.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна