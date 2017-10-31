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Судебная палата Испании вызвала Пучдемона для дачи показаний


31.10.2017   23:22
Национальная судебная палата Испании вызвала экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов правительства региона для дачи показаний. Об этом сообщает La Vanguardia.

Их обязали явиться в суд 2 и 3 ноября. Как отмечается, в случае неявки каждый из них будет объявлен в розыск и затем арестован. Помимо этого, если Пучдемон и другие чиновники решат остаться в Брюсселе, то по запросу из Мадрида их арестуют уже бельгийские полицейские.


По данным издания, прокуратура обвиняет бывших членов каталонского кабмина в организации восстания.






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