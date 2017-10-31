Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили исключил возможность законной экстрадиции в Грузию


31.10.2017   23:32
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили уверен, что действующие украинские власти не предпримут реальных шагов по его задержанию и экстрадиции на родину.

"Полная ерунда, что меня могут арестовать в Киеве со дня на день. У них на это нет ни силы и ни исполнителей. Сегодня в Украине идет активный процесс обрушения экономики и действующей власти, как это происходило в свое время в Грузии при Шеварднадзе", - заявил Саакашвили во вторник в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" из Киева.

Экс-президент Грузии не исключил возможности своего похищения и тайной отправки в Тбилиси.

"Обычными правовыми процедурами они не смогут меня передать в Грузию, так в этом случае необходимо меня задержать и несколько недель продержать в заключении. Единственный выход у них, где-то похитить меня, затолкать в самолет и отправить в Тбилиси, но за этим последует свержение народом правительства Украины, а также ускорение процесса изгнания из Грузии олигарха Иванишвили", - заявил Саакашвили.

Кроме того, бывший президент Грузии заявил, что, если он окажется в заключении в Грузии, он не намерен спокойно сидеть в камере.

"Я буду активно бороться в заключении, если это, конечно, произойдет. Я обращусь не только членам и сторонникам нашей партии "Единое национальное движение", но и к грузинскому обществу, в котором у меня есть большая поддержка. Есть у меня поддержка и в грузинских госструктурах, в том числе и в правоохранительных органах", - сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что отлично знает, как действовать при развитии любого сценария.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия на 7 мест улучшила положение в рейтинге Doing Business 2018
Национальный банк Грузии отмечает всемирный день сбережений
Грузинский финансовый сектор находится на уровне ломбардных кредитов - Иашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Кримызация" Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
Правительство Грузии создает программу защиты и развития абхазского языка
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения опустилась в рейтинге Всемирного банка Doing Business
Арабские СМИ широко освещают открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Баку и Брюссель проведут очередные переговоры по новому соглашению до саммита «Восточного партнерства» - посол ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна